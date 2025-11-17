Київ
скарифікатори (ланцети)
Ланцети безпечні Хемоланс плюс нормал флоу (Safety lancets Haemolance plus normal flow)
Характеристики
Виробник
HTL-Strefa
Медичні вироби
скарифікатори (ланцети)
Форма випуску
Голка 21g
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
200 шт.
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
1098,30
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
