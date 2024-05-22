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Вата нестерильна Юрія-фарм (Unsterile cotton wool Yuria-pharm) (334490) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вата нестерильна Юрія-фарм (Unsterile cotton wool Yuria-pharm)
Ціна в місті Київ
від 14,48 грн
Без рецепта
1 шт від 14,48 грн 1 шт від 7,00 грн 1 шт від 19,70 грн 1 шт від 4,19 грн 1 шт від 11,05 грн
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В наявності в 16 аптеках
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Виробник
Вага
100 г
Медичні вироби
вата нестерильна