Медичні виробиПерев'язочні засобиВатавата нестерильнаВата нестерильна Юрія-фарм (Unsterile cotton wool Yuria-pharm) Вата нестерильна Юрія-фарм (Unsterile cotton wool Yuria-pharm) (334490) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 14,48 грн Без рецепта 1 шт від 14,48 грн 1 шт від 7,00 грн 1 шт від 19,70 грн 1 шт від 4,19 грн 1 шт від 11,05 грн Більше +2 В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Юрія-Фарм Вага 100 г Медичні вироби вата нестерильна