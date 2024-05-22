Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВитратні матеріалиінші матеріалиГубка з дерматологічним гелем (Sponge with dermatological gel) Губка з дерматологічним гелем (Sponge with dermatological gel) (334253) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Естем Форма випуску Estem Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші матеріали