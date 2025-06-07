Київ
Про товар
Ціни
Засоби з догляду за шкірою ніг
Крем для ніг Пом'якшення та загоєння (Feet cream Softening and healing)
Ціни в
Київ
від
121,98
грн
В 307 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Happy feet
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
Реєстрація
602-123-20-1/40219 від 26.12.2017
Ціни в
Київ
від
121,98
грн
В 307 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Крем для ніг Пом'якшення та загоєння в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню