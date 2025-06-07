Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем для ніг Пом'якшення та загоєння (Feet cream Softening and healing)

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ПОМ'ЯКШЕННЯ ТА ЗАГОЄННЯ" Happy Feet 150 мл від тріщин/мозолів №1
Ціни в Київ
від 121,98 грн
В 307 аптеках
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Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Happy feet
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/40219 від 26.12.2017