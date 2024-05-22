Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяЕльфа фарм гель для вмивання Детокс мед (Elfa pharm washing gel Detox med) Ельфа фарм гель для вмивання Детокс мед (Elfa pharm washing gel Detox med) (334036) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 278,03 грн Без рецепта 1 шт від 278,03 грн В наявності в 89 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Elfa Pharm Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя