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Бинт фіксуючий Нордік нью (Bint fixing Nordic new) (333823) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Бинт фіксуючий Нордік нью (Bint fixing Nordic new)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
14 см х 7 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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