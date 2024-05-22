Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтиінші бинтиБинт фіксуючий Нордік нью (Bint fixing Nordic new) Бинт фіксуючий Нордік нью (Bint fixing Nordic new) (333823) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник NordePlast Форма випуску 14 см х 7 м Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші бинти бинти фіксуючі