Бебі-попа крем (Baby-popa cream)
Характеристики
Виробник
Червона зірка
Умови продажу
Без рецепта
Вага
75 г
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/22183 від 12.07.2017
Бебі-попа крем інструкція із застосування
Склад
Вода очищена, Д-пантенол, ізопропілміристат, цетиловий спирт, стеариловий спирт, моногліцерида стеарат, пропіленгліколь, ланолін безводний, феноксіетанол.
Спосіб застосування
Догляд за малюком: невелику кількість крему наносять тонким шаром на чисту шкіру малюка 1-2 рази на день або по мірі необхідності (зміна підгузника або пелюшки); Догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю: наносять крем на соски після кожного годування груддю. Догляд за пошкодженою шкірою: застосовувати крем «Бебі-попа» один або кілька разів на добу при необхідності.
Термін придатності
24 місяці
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25°С.
Упаковка
По 75 г.
ДСТУ 4765:2007