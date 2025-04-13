Догляд за малюком: невелику кількість крему наносять тонким шаром на чисту шкіру малюка 1-2 рази на день або по мірі необхідності (зміна підгузника або пелюшки); Догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю: наносять крем на соски після кожного годування груддю. Догляд за пошкодженою шкірою: застосовувати крем «Бебі-попа» один або кілька разів на добу при необхідності.