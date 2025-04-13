Дитяча косметика

Бебі-попа крем (Baby-popa cream)

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "БЕБІ-ПОПА" 75 г №1
Ціни в Київ
від 126,70 грн
В 283 аптеках
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Характеристики
Виробник
Червона зірка
Умови продажу
Без рецепта
Вага
75 г
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/22183 від 12.07.2017

Бебі-попа крем інструкція із застосування

Склад

Вода очищена, Д-пантенол, ізопропілміристат, цетиловий спирт, стеариловий спирт, моногліцерида стеарат, пропіленгліколь, ланолін безводний, феноксіетанол.

Спосіб застосування

Догляд за малюком: невелику кількість крему наносять тонким шаром на чисту шкіру малюка 1-2 рази на день  або по мірі необхідності (зміна підгузника або пелюшки); Догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю: наносять крем на соски після кожного годування груддю. Догляд за пошкодженою шкірою: застосовувати крем  «Бебі-попа» один або кілька разів на добу при необхідності.

Термін придатності

24 місяці

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25°С.

Упаковка

По 75 г.

ДСТУ 4765:2007