Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для профілактики лупиШампуніДермокапіляр гель-шампунь проти лупи (Dermocapilar gel-shampoo anti-dandruff) Дермокапіляр гель-шампунь проти лупи (Dermocapilar gel-shampoo anti-dandruff) (333547) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 328,70 грн Без рецепта 1 шт від 328,70 грн В наявності в 381 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.3.1. Шампуні