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Дерматоклін флюїд міцелярний 3 в 1 (Dermatoclin micellar fluid 3 in 1) (333545) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дерматоклін флюїд міцелярний 3 в 1 (Dermatoclin micellar fluid 3 in 1)
Ціна в місті Київ
від 434,96 грн
Без рецепта
1 шт від 434,96 грн 1 шт від 287,10 грн 1 шт від 176,09 грн
В наявності в 126 аптеках
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Виробник
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя