Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДерматоклін флюїд міцелярний 3 в 1 (Dermatoclin micellar fluid 3 in 1) Дерматоклін флюїд міцелярний 3 в 1 (Dermatoclin micellar fluid 3 in 1) (333545) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 434,96 грн Без рецепта 1 шт від 434,96 грн 1 шт від 287,10 грн 1 шт від 176,09 грн В наявності в 126 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 400 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя