Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж Нагараджа (Drainage of Nagaraj) Дренаж Нагараджа (Drainage of Nagaraj) (333283) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 81,69 грн Без рецепта 1 шт від 81,69 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Fr 6 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі