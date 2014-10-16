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Дренаж Нагараджа (Drainage of Nagaraj) (333283) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дренаж Нагараджа (Drainage of Nagaraj)
Ціна в місті Київ
від 81,69 грн
Без рецепта
1 шт від 81,69 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Fr 6
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі