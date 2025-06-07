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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Крем для обличчя Домашній доктор Бішофіт (Face cream Home doctor Bishofit)
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від
61,59
грн
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Характеристики
Виробник
Elfa Pharm
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Реєстрація
602-123-20-1/15632 від 19.05.2017
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
61,59
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Крем для обличчя Домашній доктор Бішофіт в інших містах
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