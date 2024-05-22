Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для волосся Др. Санте коконат хеір (Balm for hair Dr. Sante Coconut Hair) Бальзам для волосся Др. Санте коконат хеір (Balm for hair Dr. Sante Coconut Hair) (333074) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 70,15 грн Без рецепта 1 шт від 70,15 грн В наявності в 46 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа Лабораторія Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)