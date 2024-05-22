Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж двопросвітний (Double lumen drainage) Дренаж двопросвітний (Double lumen drainage) (332879) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 56,80 грн Без рецепта 1 шт від 56,80 грн В наявності в 4 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Fr 12 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі