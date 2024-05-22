Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиДюрекс інтенс оргазмік гель (Durex intense orgasmic gel) Дюрекс інтенс оргазмік гель (Durex intense orgasmic gel) (332605) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 227,55 грн Без рецепта 1 шт від 227,55 грн В наявності в 133 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Об'єм 10 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти