Маски

Маска лицьова (Facial mask)

3 препарати
Сортування: По популярності
МАСКА ОДНОРАЗОВА НЕСТЕРИЛЬНА ЛИЦЬОВА
МАСКА ОДНОРАЗОВА НЕСТЕРИЛЬНА ЛИЦЬОВА
Тришарова, на резинці №50
Немає в наявності
МАСКА ЛИЦЬОВА 3-ШАРОВА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
МАСКА ЛИЦЬОВА 3-ШАРОВА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
З вушним зацепом №50
Виктер плюс
Немає в наявності
МАСКА ОДНОРАЗОВА НЕСТЕРИЛЬНА ЛИЦЬОВА
МАСКА ОДНОРАЗОВА НЕСТЕРИЛЬНА ЛИЦЬОВА
Тришарова, на резинці №1
Xinyuan International Development
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Медичні вироби
Форма випуску
Тришарова, на резинці
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.