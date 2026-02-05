Харків
Про товар
Маски
Маска лицьова (Facial mask)
3 препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
МАСКА ОДНОРАЗОВА НЕСТЕРИЛЬНА ЛИЦЬОВА
Тришарова, на резинці №50
Немає в наявності
Знайти в аптеках
МАСКА ЛИЦЬОВА 3-ШАРОВА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
З вушним зацепом №50
Виктер плюс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
МАСКА ОДНОРАЗОВА НЕСТЕРИЛЬНА ЛИЦЬОВА
Тришарова, на резинці №1
Xinyuan International Development
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
тришарова, на резинці
Кількість штук в упаковці
1
50
Виробник
Xinyuan International Development
Виктер плюс Торговый Дом
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Медичні вироби
Маски
Форма випуску
Тришарова, на резинці
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню