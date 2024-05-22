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Апівіта шампунь проти сухої лупи (Apivita shampoo against dry dandruff) (332189) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Апівіта шампунь проти сухої лупи (Apivita shampoo against dry dandruff)
Ціна в місті Київ
від 517,04 грн
Без рецепта
1 шт від 517,04 грн
В наявності в 15 аптеках
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
3.3.1. Шампуні