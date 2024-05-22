Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для профілактики лупиШампуніАпівіта шампунь проти жирної лупи (Apivita shampoo against fatty dandruff) Апівіта шампунь проти жирної лупи (Apivita shampoo against fatty dandruff) (332188) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 517,04 грн Без рецепта 1 шт від 517,04 грн В наявності в 15 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.3.1. Шампуні