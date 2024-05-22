Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяШампуніАпівіта захист кольору шампунь (Apivita color protect shampoo) Апівіта захист кольору шампунь (Apivita color protect shampoo) (332187) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 376,00 грн Без рецепта 1 шт від 376,00 грн В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.4.1. Шампуні