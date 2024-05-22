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Апівіта баланс кондиціонер для волосся (Apivita balance of hair conditioner) (332176) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Апівіта баланс кондиціонер для волосся (Apivita balance of hair conditioner)
Ціна в місті Київ
від 461,10 грн
Без рецепта
1 шт від 461,10 грн
В наявності в 15 аптеках
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)