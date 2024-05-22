Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Апівіта баланс кондиціонер для волосся (Apivita balance of hair conditioner) Апівіта баланс кондиціонер для волосся (Apivita balance of hair conditioner) (332176) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 461,10 грн Без рецепта 1 шт від 461,10 грн В наявності в 15 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 150 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)