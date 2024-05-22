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Гель для вмивання від подразненнь Фармацеріс (331853) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для вмивання від подразненнь Фармацеріс
Ціна в місті Київ
від 379,18 грн
Без рецепта
1 шт від 379,18 грн
В наявності в 18 аптеках
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Виробник
Об'єм
190 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя