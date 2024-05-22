Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеЕ-сенсілікс концентрат з вітаміном Е Фармацеріс Е-сенсілікс концентрат з вітаміном Е Фармацеріс (331849) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 650,58 грн Без рецепта 1 шт від 650,58 грн В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте