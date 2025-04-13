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Ахромін крем відбілюючий (Achromin whitening cream)

КРЕМ ВІДБІЛЮЮЧИЙ АХРОМІН (ACHROMIN) З УФ-ФІЛЬТРАМИ 45 мл №1
Ціни в Київ
від 75,49 грн
В 3 аптеках
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Характеристики
Виробник
KOZAS KOZMETIK KIMYA END. VE TIC. A.S.
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби

Ахромін крем відбілюючий інструкція із застосування

Склад

Екстракт арбутину; Молочна кислота; Гліцерин; ланолін; Сонцезахисні фільтри.

В якості активу виступає екстракт арбутину. Це дуже ефективне і багатофункціональне речовина, яка використовується для створення лікарських препаратів і косметичних засобів. Екстракт арбутину має виражену відбілюючим дією, допомагає вирівняти тон шкірного покриву.

Перевага даного екстракту також полягає в тому, що він додатково доглядає за шкірою, має протизапальну і заспокійливу дію. Крім того, ця речовина відмінно пом'якшує шкірний покрив, надає йому свіжий і відпочив вигляд.

Молочна кислота, що входить в рецептуру, чинить додатковий очищаючу дію. Вона очищає поверхню від відмерлих клітин, в тому числі уражених пігментацією.