Екстракт арбутину; Молочна кислота; Гліцерин; ланолін; Сонцезахисні фільтри.

В якості активу виступає екстракт арбутину. Це дуже ефективне і багатофункціональне речовина, яка використовується для створення лікарських препаратів і косметичних засобів. Екстракт арбутину має виражену відбілюючим дією, допомагає вирівняти тон шкірного покриву.

Перевага даного екстракту також полягає в тому, що він додатково доглядає за шкірою, має протизапальну і заспокійливу дію. Крім того, ця речовина відмінно пом'якшує шкірний покрив, надає йому свіжий і відпочив вигляд.

Молочна кислота, що входить в рецептуру, чинить додатковий очищаючу дію. Вона очищає поверхню від відмерлих клітин, в тому числі уражених пігментацією.