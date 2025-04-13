Ахромін крем відбілюючий (Achromin whitening cream)
Характеристики
Виробник
KOZAS KOZMETIK KIMYA END. VE TIC. A.S.
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби
Ахромін крем відбілюючий інструкція із застосування
Склад
Екстракт арбутину; Молочна кислота; Гліцерин; ланолін; Сонцезахисні фільтри.
В якості активу виступає екстракт арбутину. Це дуже ефективне і багатофункціональне речовина, яка використовується для створення лікарських препаратів і косметичних засобів. Екстракт арбутину має виражену відбілюючим дією, допомагає вирівняти тон шкірного покриву.
Перевага даного екстракту також полягає в тому, що він додатково доглядає за шкірою, має протизапальну і заспокійливу дію. Крім того, ця речовина відмінно пом'якшує шкірний покрив, надає йому свіжий і відпочив вигляд.
Молочна кислота, що входить в рецептуру, чинить додатковий очищаючу дію. Вона очищає поверхню від відмерлих клітин, в тому числі уражених пігментацією.