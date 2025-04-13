Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Бронхо плюс (Broncho plus)

2 препарати
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ФІТОСИРОП "БРОНХО ПЛЮС З ПЛЮЩОМ" серія БРОНХО-МІКС
ФІТОСИРОП "БРОНХО ПЛЮС З ПЛЮЩОМ" серія БРОНХО-МІКС
100 мл №1
Фітопродукт
Немає в наявності
ФІТОСИРОП "БРОНХО ПЛЮС З ПОДОРОЖНИКОМ" серія БРОНХО-МІКС
ФІТОСИРОП "БРОНХО ПЛЮС З ПОДОРОЖНИКОМ" серія БРОНХО-МІКС
100 мл №1
Фітопродукт
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Фітопродукт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки