Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Лакто кід (Lacto kid)

ЛАКТО КІД саше №10
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Дієтичні добавки
Форма випуску
Саше
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.