Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Комфовіта (Comfovita)
Ціни в
Київ
від
321,00
грн
В 10 аптеках
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Характеристики
Виробник
Grand Medical Poland
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Ціни в
Київ
від
321,00
грн
В 10 аптеках
Знайти в аптеках
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