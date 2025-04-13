Комплекти одягу

Комплект одягу та покриттів акушерський №10

КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №10/СП "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 172,50 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Технокомплекс
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
6079/2007 від 09.12.2013