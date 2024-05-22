Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаЕдельвейс сонцезахисне молочко для чутливої шкіри (Edelweiss sunscreen milk for sensitive skin) Едельвейс сонцезахисне молочко для чутливої шкіри (Edelweiss sunscreen milk for sensitive skin) (330815) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 375,95 грн Без рецепта 1 шт від 375,95 грн В наявності в 60 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Weleda Об'єм 150 мл Косметичні засоби 7.1.1.1. Сонцезахисні засоби для тіла