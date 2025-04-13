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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Закваска Йогурт вітамін D (Ferment Yogurt vitamin D)
2 препарати
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ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD ЙОГУРТ ВІТАМІН D"
1 г №5
ГУДФУД
Немає в наявності
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ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD ЙОГУРТ ВІТАМІН D"
1 г №1
ГУДФУД
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
1
5
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ГУДФУД
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1 г
Кількість штук в упаковці
5 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
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