Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Закваска Йогурт вітамін D (Ferment Yogurt vitamin D)

2 препарати
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ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD ЙОГУРТ ВІТАМІН D"
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD ЙОГУРТ ВІТАМІН D"
1 г №5
ГУДФУД
Немає в наявності
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD ЙОГУРТ ВІТАМІН D"
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD ЙОГУРТ ВІТАМІН D"
1 г №1
ГУДФУД
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
ГУДФУД
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1 г
Кількість штук в упаковці
5 шт.
Дієтичні добавки