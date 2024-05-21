Активіт імуно (Activit immuno) (330655) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Активіт імуно інструкція із застосування
Склад
Молозиво — 100,0 мг, лактоферин — 40,0 мг, аскорбінова кислота — 60,0 мг, мікрокристалічна целюлоза, натрію крохмальгліколят, кремнію діоксид, магнію стеарат, тальк.
Без ГМО.
Показання
- Профілактичний та допоміжний засіб при лікуванні застуди та грипової інфекції, пневмонії, тонзиліту, фарингіту, бронхіту, синуситу.
- Посилює дію антибіотиків і зменшує їх побічні ефекти.
- Сприяє збереженню та відновленню балансу кишкової флори.
- Допоміжний засіб при лікуванні інфекцій нирок, сечовивідних шляхів, статевих органів, бактеріальних інфекцій, алергії, герпесу, оперізуючого лишаю.
Комбінації:
- антибіотики: відновлює кишкову флору, знищену антибіотиками, та запобігає появі кандидозу, який може виникнути в ротовій порожнині, піхві та кишківнику;
- антигістамінні препарати: підсилює опірність організму і запобігає майбутнім проявам алергій;
- противірусні препарати: підсилює опірність організму і запобігає майбутнім вірусним інфекціям;
- протигрибкові препарати: імуномодулююча дія;
- анальгетики, жарознижуючі засоби: підсилює опірність організму.
Рекомендації щодо застосування:
Дієтична добавка до раціону харчування — джерело лактоферину, молозива, вітаміну С і біологічно активних речовин, сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету та адаптаційних можливостей організму.
Спосіб застосування та дози
Рекомендується вживати дорослим по 1 таблетці 3 рази на день під час основного прийому їжі. Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Упаковка
Картонна коробка з блістером з 20 таблетками (20 таблеток/коробка) Кінцева дата споживання «Вжити до» або дата виробництва, номер партії (серії) виробництва вказані на упаковці.
Не є лікарським засобом. Сфера застосування — дієтична добавка до раціону харчування. Застосування за рекомендаціями на етикетці. Реалізація через спеціалізовані відділи торговельної мережі, аптечну мережу.