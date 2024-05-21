Картонна коробка з блістером з 20 таблетками (20 таблеток/коробка) Кінцева дата споживання «Вжити до» або дата виробництва, номер партії (серії) виробництва вказані на упаковці.

Не є лікарським засобом. Сфера застосування — дієтична добавка до раціону харчування. Застосування за рекомендаціями на етикетці. Реалізація через спеціалізовані відділи торговельної мережі, аптечну мережу.