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Активіт імуно (Activit immuno) (330655) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Активіт імуно (Activit immuno)
Ціна в місті Київ
від 457,91 грн
Без рецепта
20 шт від 457,91 грн
В наявності в 60 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Активіт імуно інструкція із застосування

Склад

Молозиво — 100,0 мг, лактоферин — 40,0 мг, аскорбінова кислота — 60,0 мг, мікрокристалічна целюлоза, натрію крохмальгліколят, кремнію діоксид, магнію стеарат, тальк.

Без ГМО.

Показання

  • Профілактичний та допоміжний засіб при лікуванні застуди та грипової інфекції, пневмонії, тонзиліту, фарингіту, бронхіту, синуситу.
  • Посилює дію антибіотиків і зменшує їх побічні ефекти.
  • Сприяє збереженню та відновленню балансу кишкової флори.
  • Допоміжний засіб при лікуванні інфекцій нирок, сечовивідних шляхів, статевих органів, бактеріальних інфекцій, алергії, герпесу, оперізуючого лишаю.

Комбінації:

  • антибіотики: відновлює кишкову флору, знищену антибіотиками, та запобігає появі кандидозу, який може виникнути в ротовій порожнині, піхві та кишківнику;
  • антигістамінні препарати: підсилює опірність організму і запобігає майбутнім проявам алергій;
  • противірусні препарати: підсилює опірність організму і запобігає майбутнім вірусним інфекціям;
  • протигрибкові препарати: імуномодулююча дія;
  • анальгетики, жарознижуючі засоби: підсилює опірність організму.

Рекомендації щодо застосування:

Дієтична добавка до раціону харчування — джерело лактоферину, молозива, вітаміну С і біологічно активних речовин, сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету та адаптаційних можливостей організму.

Спосіб застосування та дози

Рекомендується вживати дорослим по 1 таблетці 3 рази на день під час основного прийому їжі. Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.

Упаковка

Картонна коробка з блістером з 20 таблетками (20 таблеток/коробка) Кінцева дата споживання «Вжити до» або дата виробництва, номер партії (серії) виробництва вказані на упаковці.

Не є лікарським засобом. Сфера застосування — дієтична добавка до раціону харчування. Застосування за рекомендаціями на етикетці. Реалізація через спеціалізовані відділи торговельної мережі, аптечну мережу.

АКТИВІТ ІМУНО
АКТИВІТ ІМУНО таблетки блістер у коробці, №20
від 457,91 грн
В наявності в 60 аптеках
Ціни в аптеках
АКТИВІТ ІМУНО
АКТИВІТ ІМУНО таблетки блістер у коробці, №20
від 457,91 грн
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