Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТВітаген дігестив ензимс (Vitagen digestive enzymes) Вітаген дігестив ензимс (Vitagen digestive enzymes) (330640) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Vita Sun Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ