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Вітаген омега-3 (Vitagen omega-3) (330619) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітаген омега-3 (Vitagen omega-3)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну