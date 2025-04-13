Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Бронхотонік з плющем сироп від кашлю дитячий (Bronchotonic with ivy syrup from coughing for kids)

СИРОП ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ "БРОНХОТОНІК З ПЛЮЩЕМ" сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Ціни в Київ
від 66,53 грн
В 3 аптеках
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
Сироп
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки