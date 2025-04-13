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Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
Алтейка фарм (Althaeyka pharm)
3 препарати
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СИРОП "АЛТЕЙКА ФАРМ"
Сироп флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Ключі Здоров'я
від
108,06
грн
в 288 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "алтейка фарм" №20
Ключі Здоров'я
від
56,40
грн
в 42 аптеках
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СИРОП "АЛТЕЙКА ФАРМ"
Сироп стік 10 мл №20
Ключі Здоров'я
від
123,38
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
сироп
Дозування
1.5 г
Пакування
стік 10 мл
фл. 200 мл
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Ціни в
Київ
від
56,40
грн
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
Сироп
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
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