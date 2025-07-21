Лотарді 500 (Lotardy 500)
Лотарді 500 інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: Сахароміцети Буларді Saccharomyces boulardii (ліофілізовані клітини) 500 mg (мг). Одна капсула містить не менше 10 x 109 CFU (КУО) Сахароміцет Буларді на кінцевий термін придатності.
Допоміжні речовини: антиспікаючий агент тальк. Для желатинової капсули: желатин, вода очищена, барвник титану діоксид, консервант метилпарабен, консервант пропілпарабен.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів, діти до 6 років, вагітність та період годування груддю.
Форма випуску
По 10 капсул у блістері, по 3 блістери у коробці. Кількість 30 капсул.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 0С в оригінальній упаковці виробника.
Термін придатності
2 роки від дати виробництва.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел.: + 91 1147050531.