Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Лотарді 500 (Lotardy 500)

ЛОТАРДІ 500 капсули №30
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

Лотарді 500 інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: Сахароміцети Буларді Saccharomyces boulardii (ліофілізовані клітини) 500 mg (мг). Одна капсула містить не менше 10 x 109 CFU (КУО) Сахароміцет Буларді на кінцевий термін придатності.

Допоміжні речовини: антиспікаючий агент тальк. Для желатинової капсули: желатин, вода очищена, барвник титану діоксид, консервант метилпарабен, консервант пропілпарабен.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів, діти до 6 років, вагітність та період годування груддю.

Форма випуску

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери у коробці. Кількість 30 капсул.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 0С в оригінальній упаковці виробника.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел.: + 91 1147050531.