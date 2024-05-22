Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТДіаретон (Diareton) Діаретон (Diareton) (330519) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 10 шт, 400 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Красота та Здоров'я Форма випуску Краплі Об'єм 30 мл Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ