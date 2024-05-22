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Діаретон (Diareton) (330519) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Діаретон (Diareton)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 10 шт, 400 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Краплі
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ