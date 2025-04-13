Індобрест (Indobrest)
Індобрест інструкція із застосування
Склад
Капсула з вмістом 450,00 мг: індол-3-карбінол — 200 мг, цинк (у вигляді сульфату цинку) — 20 мг, віт. В — 6 (піридоксину гідрохлориду) — 3,0 мг.
Допоміжні речовини: лактози моногідрат (цукор молочний), крохмаль картопляний, кальцію стеарат аеросил (кремнію діоксин колоїдний); оболонка капсули: желатин, титану діоксин.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г: білки — 13,60 г, вуглеводи — 54,45 г, жири — 0,969 г; 214,85 (900,20).
Протипоказання
Індивідуальна несприйнятливість компонентів.
Форма випуску
Капсули з масою вмісту 450 мг №30.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 0°С до 25°С та відносній вологості не більше 75%.
Виробник
ТОВ «ФАРМ-КВЕСТ», Україна, 61003, м. Харків, пр. Подільський 5 Адреса потужностей: ТОВ «Свєтан», Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська 18
ТУ У 10.8–2591407736–001:2017
Продукт не повинен використовуватись в якості заміни повноцінного харчування.
Не є лікарським засобом.
Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.