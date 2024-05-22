Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїДоппельгерц актив витамины для мамы (Doppelgerz active vitamins for mom)

Доппельгерц актив витамины для мамы (Doppelgerz active vitamins for mom) (330512) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Доппельгерц актив витамины для мамы (Doppelgerz active vitamins for mom)
Ціна в місті Київ
від 203,41 грн
Без рецепта
30 шт від 203,41 грн
В наявності в 398 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Доппельгерц актив витамины для мамы інструкція із застосування

Спосіб застосування та дози

Приймати 1 таблетку в день протягом 3 місяців. Повторний прийом можливий через перерву в 1 місяць. Прийом тільки після рекомендації лікаря.

Форма випуску

Таблетки №30 (10х3).

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ВІТАМІНИ ДЛЯ МАМИ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ВІТАМІНИ ДЛЯ МАМИ таблетки, №30
від 203,41 грн
В наявності в 398 аптеках
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ВІТАМІНИ ДЛЯ МАМИ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ВІТАМІНИ ДЛЯ МАМИ таблетки, №30
від 203,41 грн
Забронювати
Забронювати