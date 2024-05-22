Доппельгерц актив витамины для мамы (Doppelgerz active vitamins for mom) (330512) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 203,41 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Доппельгерц актив витамины для мамы інструкція із застосування
Спосіб застосування та дози
Приймати 1 таблетку в день протягом 3 місяців. Повторний прийом можливий через перерву в 1 місяць. Прийом тільки після рекомендації лікаря.
Форма випуску
Таблетки №30 (10х3).
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ВІТАМІНИ ДЛЯ МАМИ таблетки, №30
від 203,41 грн