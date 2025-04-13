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Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
Бронхіфіт противірусний (Bronhifit antiviral)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Даніка ТОВ
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,4 г
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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