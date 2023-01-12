Екзолік (Exolik) (326646) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Екзолік інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: нафтифіну гідрохлорид;
1 мл розчину містить: нафтифіну гідрохлориду 10 мг;
допоміжні речовини: пропіленгліколь, етанол 96%, вода очищена.
Лікарська форма
Розчин нашкірний.
основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина, від безбарвного до світло-жовтого кольору зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Протигрибкові засоби для застосування у дерматології.
Код АТХ D01A E22.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Екзолік — протигрибковий засіб класу аліламінів. Його активним компонентом є нафтифіну гідрохлорид, механізм дії якого пов’язаний з інгібуванням дії ергостеролу.
Нафтифін активний щодо дерматофітів, таких як трихофітон, епідермофітон і мікроспорум, дріжджових (Candida), пліснявих (Aspergillus) та інших грибів (наприклад, Sporothrix schenckii). Щодо дерматофітів і аспергіл нафтифін in vitro чинить фунгіцидну дію, щодо дріжджових грибів — проявляє фунгіцидну або фунгістатичну активність залежно від штаму мікроорганізму.
Екзолік проявляє також антибактеріальну активність щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, які можуть спричиняти вторинні бактеріальні інфекції поряд з мікотичними ураженнями.
Крім того, Екзолік має потужні протизапальні властивості.
Фармакокінетика.
Нафтифіну гідрохлорид швидко абсорбується та утворює стійкі протигрибкові концентрації у різних шарах шкіри. Приблизно 4% нанесеної на шкіру дози абсорбується, тому системний вплив діючої речовини дуже низький. Тільки слідові кількості нафтифіну виявляються у плазмі крові та сечі. Діюча речовина майже повністю метаболізується; метаболіти не мають протигрибкової активності та виводяться з калом і сечею. Період напіввиведення становить 2–4 доби.
Показання
Місцеве лікування грибкових інфекцій, спричинених чутливими до нафтифіну патогенами:
- грибкові інфекції шкіри та шкірних складок;
- міжпальцеві мікози;
- грибкові інфекції нігтів;
- шкірні кандидози;
- висівкоподібний лишай;
- запальні дерматомікози, що можуть супроводжуватися свербежем.
Протипоказання
Підвищена чутливість до нафтифіну, пропіленгліколю або до інших компонентів лікарського засобу. Препарат не можна наносити на ранову поверхню. Не застосовувати для лікування очей.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дослідження щодо взаємодії не проводили.
Особливості застосування
Лікарський засіб застосовувати при захворюваннях нігтів та шкіри лише зовнішньо!
Препарат містить етанол, тому слід уникати потрапляння розчину в очі та на відкриті рани.
Розчин містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані щодо застосування нафтифіну вагітним жінкам відсутні або обмежені. Результати досліджень на тваринах не вказують на існування прямого або опосередкованого шкідливого впливу препарату на репродуктивну функцію. Лікарський засіб можна застосовувати у період вагітності або годування груддю лише у разі крайньої необхідності після ретельної оцінки співвідношення користь/ризик, яке визначає лікар.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Розчин Екзоліку слід наносити на уражену поверхню шкіри та сусідні з нею ділянки 1 раз на добу після її ретельного очищення та висушення, захоплюючи приблизно 1 см здорової ділянки шкіри по краях зони ураження.
Тривалість лікування: при дерматомікозах — 2–4 тижні (у разі необхідності — до 8 тижнів); при кандидозах — 4 тижні; при інфекціях нігтів — до 6 місяців.
При грибкових захворюваннях нігтів лікарський засіб рекомендується застосовувати 2 рази на добу. Перед першим застосуванням необхідно максимально видалити уражену частину нігтя ножицями або пилкою для нігтів (для полегшення цієї процедури за рекомендацією лікаря нігті можна обробити спеціальним розм’якшувальним засобом).
Для запобігання рецидивам лікування препаратом слід продовжувати не менше 2 тижнів після зникнення основних симптомів захворювання.
Діти
Даних щодо ефективності та безпеки застосування лікарського засобу дітям недостатньо, тому не рекомендується призначати Екзолік пацієнтам цієї вікової категорії.
Передозування
Гостре передозування при місцевому застосуванні нафтифіну не спостерігалося.
Системна інтоксикація при зовнішньому застосуванні препарату малоймовірна через те, що незначна кількість діючої речовини всмоктується через шкіру.
У разі випадкового проковтування лікарського засобу слід розпочати симптоматичне лікування.
Побічні реакції
Частота побічних реакцій визначається таким чином: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), рідко (≥ 1/10000, < 1/1000), дуже рідко (< 1/10000), частота невідома (не може бути розрахована за наявними даними).
Загальні порушення: частота невідома — у поодиноких випадках можуть проявлятися місцеві реакції: сухість шкіри, почервоніння та відчуття печіння, свербіж, місцеве подразнення.
Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини: частота невідома — контактний дерматит та еритема.
Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їхнім законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Після відкриття флакона розчин зберігати 6 місяців при температурі не вище 25 °С.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
Упаковка
По 10 мл у флаконах № 1 у пачці.
По 20 мл у флаконах № 1 у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.