Ін'єкційні голки Інсупен (Injection needles Insupen)
2 препарати
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ГОЛКИ ІН'ЄКЦІЙНІ СТЕРИЛЬНІ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ INSUPEN ДЛЯ ІНСУЛІНОВИХ РУЧОК
8 мм, 30g - 0,30 мм №1Artsana
ГОЛКИ ІН'ЄКЦІЙНІ СТЕРИЛЬНІ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ INSUPEN ДЛЯ ІНСУЛІНОВИХ РУЧОК
4 мм, 32g - 0,23 мм №1Artsana
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Artsana
Форма випуску
8 мм, 30g - 0,30 мм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
14248/2014 від 15.09.2014