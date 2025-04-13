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катетери аспіраційні
Катетер для аспірації (CATHERINE FOR EXPIRATION)
Ціни в містах поряд
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від
390,00
грн
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Характеристики
Виробник
Балтон
Форма випуску
Kopoob200
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери аспіраційні
Реєстрація
15007/2015 від 30.06.2015
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
390,00
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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