Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеВідбілюючий активний концентрат 5% вітамін С Фармацеріс Відбілюючий активний концентрат 5% вітамін С Фармацеріс (325082) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 688,16 грн Без рецепта 1 шт від 688,16 грн В наявності в 35 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте