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Відбілююча сироватка дл покращення кольору обличчя Фармацеріс (325080) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Відбілююча сироватка дл покращення кольору обличчя Фармацеріс
Ціна в місті Київ
від 770,87 грн
Без рецепта
1 шт від 770,87 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте