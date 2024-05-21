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SVR топіаліс крем-барь'єр (SVR topialyse barrier cream) (324981) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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SVR топіаліс крем-барь'єр (SVR topialyse barrier cream)
Ціна в місті Київ
від 343,84 грн
Без рецепта
1 шт від 343,84 грн
В наявності в 18 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте