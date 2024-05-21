Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR топіаліс крем-барь'єр (SVR topialyse barrier cream) SVR топіаліс крем-барь'єр (SVR topialyse barrier cream) (324981) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 343,84 грн Без рецепта 1 шт від 343,84 грн В наявності в 18 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте