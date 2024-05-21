Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейSVR топіаліс пальпебрал крем для повік (SVR topialyse palpebral eye cream) SVR топіаліс пальпебрал крем для повік (SVR topialyse palpebral eye cream) (324980) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 606,32 грн Без рецепта 1 шт від 606,32 грн В наявності в 29 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей