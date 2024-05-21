Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяSVR топіаліс крем для обличчя та тіла (SVR topialyse face and body cream) SVR топіаліс крем для обличчя та тіла (SVR topialyse face and body cream) (324978) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 839,44 грн Без рецепта 1 шт від 839,44 грн В наявності в 18 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 400 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя