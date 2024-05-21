Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейSVR денсітіум крем для шкіри навколо очей (SVR densitium eye cream) SVR денсітіум крем для шкіри навколо очей (SVR densitium eye cream) (324973) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 910,45 грн Без рецепта 1 шт від 910,45 грн В наявності в 28 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей