Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR топіаліс інтесівний бальзам (SVR topialyse intense balm) SVR топіаліс інтесівний бальзам (SVR topialyse intense balm) (324969) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Діагнози Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте 2.3. Засоби для тіла