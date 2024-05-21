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SVR сенсіфін крем (SVR sensifine cream) (324966) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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SVR сенсіфін крем (SVR sensifine cream)
Ціна в місті Київ
від 599,52 грн
Без рецепта
1 шт від 599,52 грн
В наявності в 21 аптеці
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Виробник
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте