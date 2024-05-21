Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR сенсіфін крем-гель (SVR sensifine AR cream-gel) SVR сенсіфін крем-гель (SVR sensifine AR cream-gel) (324962) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 527,88 грн Без рецепта 1 шт від 527,88 грн В наявності в 41 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте